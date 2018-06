Weimar (dpa) - Mit einem europäischen Gedenktag werden heute in Weimar die Veranstaltungen zum 70. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Buchenwald fortgesetzt. Zu der Gedenkfeier im Deutschen Nationaltheater wird auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz erwartet. Am Nachmittag erinnern Überlebende des KZ mit einer Kranzniederlegung auf dem ehemaligen Appellplatz an die Befreiung. US-Truppen hatten das Lager auf dem Ettersberg bei Weimar am 11. April 1945 erreicht, 21 000 Häftlinge lebten damals noch.

