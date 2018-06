Shanghai (dpa) - Lewis Hamilton hat den Großen Preis von China gewonnen. Er setzte sich in Shanghai souverän vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg durch. Auf den dritten Rang fuhr Sebastian Vettel im Ferrari vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Formel 1-Titelverteidiger Hamilton feierte damit seinen 35. Grand Prix-Erfolg und den zweiten Sieg in diesem Jahr. In der WM-Wertung baute er seinen Vorsprung auf Vettel und Rosberg weiter aus.

