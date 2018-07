Berlin (SID) - Der TTC Berlin eastside hat seinen Titel in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen erfolgreich verteidigt. Nach den Erfolgen des Wochenendes (6:2 in Essen und 6:3 gegen Bingen) steht das Team um WM-Teilnehmerin Petrissa Solja bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende als deutscher Meister fest. Berlin führt die Tabelle ungeschlagen mit 32:0 Punkten vor Bingen (24:6) an.