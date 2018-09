Los Angeles (AFP) Greenpeace-Aktivisten haben sich am Samstag nach fast einer Woche von einer Bohrinsel des Ölkonzerns Shell im Nordpazifik abgeseilt. Sie beendeten damit eine Protestaktion gegen die Ausbeutung von Rohstoffen in der Arktis. Die sechs Umweltschützer aus den USA, Deutschland, Neuseeland, Australien, Schweden und Österreich seien mit Schlauchbooten zurück zum Greenpeace-Schiff "Esperanza" gebracht worden, teilte Greenpeace in den USA mit. Die Aktion wurde den Angaben zufolge wegen schlechten Wetters abgebrochen.

