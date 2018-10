Panama-Stadt (AFP) Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton erhält vor der für Sonntag erwarteten Bekanntgabe ihrer Präsidentschaftsbewerbung Rückendeckung von Amtsinhaber Barack Obama. "Ich denke, sie würde eine ausgezeichnete Präsidentin sein", sagte Obama am Samstag am Rande des Amerika-Gipfels in Panama-Stadt. "Sie war 2008 eine großartige Kandidatin", erklärte Obama, der sich damals im parteiinternen Vorwahlkampf der Demokraten gegen Clinton durchgesetzt hatte. Ihre Unterstützung bei der Präsidentschaftswahl sei für ihn sehr wichtig gewesen. "Sie war eine herausragende Außenministerin", fügte Obama hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.