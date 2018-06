Düsseldorf (AFP) Im Machtkampf bei Volkswagen werden sich Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch und Vorstandschef Martin Winterkorn dem "Handelsblatt" zufolge bald an einen Tisch setzen. In den kommenden Tagen solle es ein routinemäßiges Treffen zwischen den beiden Managern geben, berichtete das Blatt am Montag. Zudem sei in den kommenden Tagen ein Treffen der Familien Piëch und Porsche geplant.

