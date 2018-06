Mainz (AFP) Altkanzler Helmut Kohl ist nun Namensgeber der CDU-Zentrale in seinem Heimatbundesland Rheinland-Pfalz: Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner enthüllte Montagabend an dem Gebäude in der Mainzer Rheinallee ein Schild mit der Aufschrift "Helmut-Kohl-Landesgeschäftsstelle". Auf dem etwa einen Meter breiten Edelstahlschild ist außerdem ein Porträtbild von Kohl aus seiner Zeit als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident zu sehen. Kohl war vor seiner von 1982 bis 1998 dauernden Kanzlerschaft von 1969 bis 1976 Ministerpräsident.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.