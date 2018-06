Buffalo (SID) - In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL sind direkt nach dem Ende der regulären Saison die ersten personellen Konsequenzen gezogen worden. Die Buffalo Sabres, mit 54 Punkten Schlusslicht der gesamten Liga, feuerten Trainer Ted Nolan, die Toronto Maple Leafs trennten sich von General Manager David Nonis, Interimscoach Peter Horachek und den Co-Trainern. Zudem wurden Entscheidungsträger in der Scouting- und Entwicklungsabteilung vor die Tür gesetzt.

Zuvor hatte Toronto zum zweiten Mal in Folge und zum neunten Mal in den vergangenen zehn Spielzeiten den Einzug in die Play-offs verpasst.