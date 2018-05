Berlin (dpa) - Statt seine auf dem Flohmarkt ergatterte Jazzplatten-Rarität "Me, Meyself And I" genießen zu können, kulminieren für den 60-jährigen Zahnarzt Michel in seinem gepflegten Pariser Appartement die Katastrophen seines Lebens.

Seine Frau gesteht ihm, dass sein Sohn nicht von ihm ist, die Geliebte nervt, ausländische Handwerker legen die Wohnung unter Wasser und vieles mehr.

Nach dem aktuellen Bühnenhit "Nur eine Stunde Ruhe!" von Florian Zeller hat Regiealtmeister Patrice Leconte mit den Stars Christian Clavier ("Monsieur Claude und seine Töchter") und Carole Bouquet eine Kinoversion geschaffen. Eine Bürgerposse.

(Nur eine Stunde Ruhe!, Frankreich 2014, 79 Min., FSK ab 6, von Patrice Leconte, mit Christian Clavier, Carole Bouquet)

Nur eine Stunde Ruhe!