Erfurt (dpa) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will sich von Morddrohungen gegen ihn nicht kleinkriegen lassen. "Ich lasse mich nicht beeindrucken", sagte Ramelow der dpa in Erfurt. "Ich will es aber auch nicht einfach runterschlucken." Die Sicherheitsvorkehrungen seien verstärkt worden. Ramelow berichtete im Zusammenhang mit der Asyldebatte der vergangenen Wochen von drei Morddrohungen. Sie hätten ihn per Brief, Mail und über das soziale Netzwerk Facebook erreicht.

