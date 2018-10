Charlotte (dpa) - An einem College im US-Staat North Carolina ist Medienberichten zufolge ein seit Jahren angestellter Techniker erschossen worden. Dutzende Polizisten suchen nach dem Schützen. Ein ehemaliger Student sei in den dritten Stock des Wayne Community College in Goldsboro gekommen, in dem sich die Bücherei befinde, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Der Schütze soll das Opfer gekannt und gezielt mit einem Schuss getötet haben.

