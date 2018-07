Tiflis (SID) - Bojanka Kostowa aus Aserbaidschan hat bei den Gewichtheber-Europameisterschaften in Tiflis den Titel in der Klasse bis 58 Kilogramm gewonnen. Kostowa siegte mit dem Zweikampf-Europarekord von 246 kg (Reißen: 109/Stoßen: 137) deutlich vor der Rumänin Irina Lepsa (205 kg) und der Polin Aleksandra Klejnowska (202 kg). Deutsche Teilnehmerinnen waren nicht am Start.

Am Sonntag hatte Julia Schwarzbach EM-Silber im olympischen Zweikampf in der Klasse bis 53 kg gewonnen.