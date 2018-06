Köln (SID) - Charleston-Gewinnerin Angelique Kerber hat in der Tennis-Weltrangliste wieder die Top Ten ins Visier genommen. Durch ihren ersten Turniersieg nach rund anderthalb Jahren verbesserte sich die Linkshänderin aus Kiel vom 16. auf den 14. Platz. Im Februar war Kerber erstmals seit Mai 2012 aus dem Kreis der zehn weltbesten Spielerinnen gerutscht.

Auch Kerbers Fed-Cup-Teamkollegin Andrea Petkovic bleibt als Elfte auf Tuchfühlung mit den Top Ten. Petkovic war in Charleston als Titelverteidigerin im Halbfinale an Kerber gescheitert. Gemeinsam spielen die beiden am Wochenende in Sotschi das Fed-Cup-Halbfinale gegen Russland um Superstar Maria Scharapowa, die in der Weltrangliste unverändert Zweite hinter Serena Williams (USA) ist.

Bei den Männern machte Philipp Kohlschreiber (Augsburg) als bester Deutscher trotz Wettkampfpause eine Position gut und belegt nun Rang 25. Oben thront unangefochten Novak Djokovic (Serbien) vor Roger Federer (Schweiz) und Jung-Ehemann Andy Murray (Großbritannien).