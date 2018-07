Indio (AFP) Pop-Urgestein Madonna erregt mal wieder mit einer wilden Kussszene mit einem Musikerkollegen die Gemüter. Beim Abschluss des Coachella Festivals in Kalifornien knutschte die 56-Jährige am Sonntag vor einem tobenden Publikum mit dem halb so alten Rapper Drake.

