Frankfurt (dpa) - Deutsche Unternehmen sehen ihre Chance immer häufiger im Ausland. Fast die Hälfte der Unternehmen gaben in der jüngsten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags an, in diesem Jahr im Ausland zu investieren. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dies sei laut DIHK der höchste Wert, der bei der jährlichen Studie jemals gemessen wurde. Wichtigste Zielregionen dieser Investitionen seien die großen EU-Länder, China und Nordamerika.

