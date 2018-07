Sydney (AFP) Eine Begegnung der unangenehmen Art hat ein Mann auf einem Golfplatz in Australien gemacht: John Lahiff spielte auf dem Palmer Sea Reef-Golfplatz in Port Douglas im Nordosten des Landes, als er seinen Ball am elften Loch versehentlich in einer Wasserstelle landete. Der 75-Jährige fuhr mit seinem Golf-Cart an der Wasserstelle vorbei, um den Ball zu holen - und übersah dabei ein in der Sonne liegendes Krokodil. "Ich bin an ihm vorbeigelaufen, und auf dem Rückweg packte es mich und versuchte, mich ins Wasser zu ziehen", berichtete Lahiff am Dienstag dem Sender ABC. Der 75-Jährige konnte sich befreien und mit Wunden am Schienbein und der Wade in Sicherheit bringen.

