Hamburg (dpa) - In Hamburg ist ein Brand in einer Asylbewerberunterkunft ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden zehn Menschen gerettet, fünf weitere würden noch vermisst. Mehrere Container stünden in Flammen, sagte ein Sprecher. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.