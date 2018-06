Lübeck (AFP) Etwa 2000 Menschen haben am Dienstagabend nahe des Lübecker Rathauses gegen das Außenministertreffen der G-7-Staaten protestiert. Nachdem die Kundgebungen zunächst friedlich verliefen, gab es nach Polizeiangaben später eine Reihe von Zwischenfällen. So seien Feuerwerkskörper geworfen und Sachbeschädigungen begangen worden. Die Polizei nahm mehrere Personen vorläufig in Gewahrsam, wollte sich zu deren Zahl aber auf Anfrage zunächst nicht äußern.

