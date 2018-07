Berlin (AFP) Nach ihrem Treffen in Berlin haben die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine einen dringenden Appell zur Einhaltung der Waffenruhe im Osten der Ukraine veröffentlicht. Das Wiederaufflammen der Kämpfe am vergangenen Wochenende, bei dem rund um Schirokin und den Flughafen von Donezk auch schwere Waffen zum Einsatz gekommen seien, gebe Anlass für "tiefe Besorgnis", hieß es in einer Erklärung, die das Auswärtige Amt in der Nacht zum Dienstag veröffentlichte.

