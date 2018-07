Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Bank will einem Bericht zufolge in Kürze ihre neue Geschäftsstrategie festlegen. Der Vorstand wolle sich in der kommenden Woche auf ein Modell einigen und dieses am 24. April dem Aufsichtsrat präsentieren, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag. Falls mögliche Nachfragen oder Bedenken rechtzeitig geklärt werden könnten, solle die neue Strategie dann am 29. April auf einer Pressekonferenz präsentiert werden. Für diesen Tag ist bereits die Vorstellung der Quartalszahlen geplant.

