Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will Deutschland durch gezieltes "Zuwanderungsmarketing" für ausländische Fachkräfte attraktiver machen. Der Zuzug Qualifizierter könne nicht durch gesetzliche Änderungen gefördert werden, sagte der Minister am Dienstag auf einer Konferenz zum Thema Einwanderung in Berlin. Vielmehr sei aktives Handeln gefragt, insbesondere auch der Wirtschaft.

