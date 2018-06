Berlin (AFP) Ob Pflege zu Hause, im Heim oder in einer Wohngemeinschaft: Die gesetzliche Pflegeversicherung reicht nicht, um die Kosten komplett abzudecken. Wie die Stiftung Warentest am Dienstag in Berlin erklärte, kann die finanzielle Lücke im Pflegefall je nach Pflegestufe im Schnitt 540 Euro oder sogar mehr als 2000 Euro pro Monat betragen. Gute Pflegetagegeldversicherungen können die Lücke zwischen den Pflegekosten und den Zuschüssen der Pflegeversicherung laut der Zeitschrift "Finanztest" (Mai-Ausgabe) schließen. Im Test fanden die Verbraucherexperten für ihre Modellkunden im Alter von 45 und 55 Jahren insgesamt fünf "sehr gute" und immerhin 78 "gute" Angebote.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.