Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht sieht das umstrittene Betreuungsgeld offenbar skeptisch. In einer Anhörung am Dienstag in Karlsruhe ließen die Verfassungshüter mit ihren teils scharf formulierten Fragen erkennen, dass sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Gesetzes haben. Die Bundesregierung verteidigte das 2013 eingeführte Betreuungsgeld gegen eine Klage des Stadtstaates Hamburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.