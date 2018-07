Berlin (AFP) Die Parteichefin der Linken, Katja Kipping, hat angesichts von Morddrohungen gegen Politiker und Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte vor einem "Klima der Einschüchterung" in Deutschland gewarnt. Die anti-islamische Pegida-Bewegung und die zunehmenden Demonstrationen gegen Flüchtlingsheimen schafften ein Klima, "das die Hemmschwelle senkt für gewalttätige Übergriffe, aber das senkt auch die Hemmschwelle, was Morddrohungen gegenüber Politikern anbelangt", sagte Kipping am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Es gibt hier aufbauend auch auf Pegida den Versuch, ein Klima der Einschüchterung zu schaffen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.