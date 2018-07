Berlin (AFP) Die Linke hat die Haltung der großen Koalition zu den Massakern an den Armeniern vor hundert Jahren als "beschämend" kritisiert. "Bis zu 1,5 Millionen Armenierinnen und Armenier sowie Angehörige anderer christlicher Bevölkerungsgruppen wurden in den Jahren 1915/16 planmäßig durch das jungtürkische Regime in der Türkei ausgerottet", sagte die innenpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Ulla Jelpke, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Dass es sich dabei um einen Völkermord gehandelt hat, ist bei Historikern außerhalb der Türkei unstrittig. Auch der Deutsche Bundestag sollte sich diese Bewertung zu Eigen machen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.