Jerusalem (AFP) Das auf die Aufklärung von Nazi-Verbrechen spezialisierte Simon-Wiesenthal-Zentrum hat die Bereitschaft Deutschlands gelobt, bei der Verfolgung von noch lebenden Tatverdächtigen nicht locker zu lassen. Im neuen Jahresbericht des Zentrums wird vor allem der Ansatz der deutschen Justiz gewürdigt, die Tätigkeit in Konzentrationslagern und die Mitgliedschaft in den mobilen Einsatzgruppen der SS grundsätzlich unter Strafverfolgung zu stellen. Dies habe "den Weg eröffnet, vertiefende Ermittlungen gegen alle zu eröffnen, die an den Massenmorden beteiligt waren und noch am Leben sind."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.