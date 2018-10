Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Russland für dessen Aufhebung eines Verbots zur Lieferung von Luftabwehrraketen an den Iran kritisiert. Sie "plädiere dafür, dass man Sanktionen möglichst geschlossen aufhebt", sagte Merkel am Dienstag nach einem Gespräch mit Indiens Regierungschef Narendra Modi in Berlin. Trotzdem sehe sie "keinen Grund", die Atomgespräche mit dem Iran nicht wie bisher im Rahmen der sogenannten 5+1-Gruppe aus den UN-Vetomächten und Deutschland weiterzuführen.

