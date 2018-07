Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will im Zuge des geplanten Bundesteilhabegesetzes die Leistungen für Menschen mit Behinderungen verbessern.Sie wolle im Gesetzgebungsverfahren dafür auch "finanzielle Spielräume" schaffen, erklärte Nahles am Dienstag nach der letzten Sitzung der zuständigen Arbeitsgruppe, die das Gesetz vorbereiten soll. "Wir wollen die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessern und so einen weiteren Schritt hin zu einer inklusiven Gesellschaft gehen", betonte die Ministerin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.