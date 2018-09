Nürnberg (AFP) Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sagt einen bundesweiten Engpass bei technischen Berufen im Jahr 2030 voraus, sollten sich die gegenwärtigen Trends fortsetzen. Ein Überangebot dagegen werde es unter dieser Voraussetzung bei kaufmännischen Dienstleistungs- und bei lehrenden Berufen, bei Kaufleuten im Warenhandel sowie bei rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Berufen geben, erklärte das IAB am Dienstag in Nürnberg. Die demografische Entwicklung und die Wirtschaftsstruktur in den Regionen gäben dabei die Richtung für die künftige Entwicklung des Arbeitskräfteangebots und -bedarfs vor.

