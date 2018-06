Brüssel (AFP) Deutsche Vertreter besetzen nach einer Studie inzwischen die meisten Spitzenposten in EU-Institutionen. Wie das Brüsseler Institut Bruegel in einer auf seiner Website veröffentlichten Untersuchung mitteilt, kommt Deutschland inzwischen auf 23 Vertreter an zentralen Schaltstellen in der EU-Kommission und im Europaparlament. 1999, als Deutschland zusammen mit Italien nur an zweiter Stelle hinter Großbritannien gelegen hatte, waren es nur 16 gewesen. 2015 folgen nun hinter Deutschland Großbritannien (17), Italien (14), Spanien (13) und Frankreich (12).

