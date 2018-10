Berlin (AFP) Nach dem Bekanntwerden einer Vierlingsschwangerschaft bei einer 65-jährigen Berlinerin haben Frauenärzte vor den großen gesundheitlichen Risiken gewarnt. Vierlingsschwangerschaften seien "in jedem Alter mit erheblichen Risiken und Gefahren für Mutter und Kinder verbunden", erklärte der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) am Dienstag in Berlin.

