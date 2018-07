Riga (AFP) Zum Abschluss ihrer Baltikum-Reise führt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch politische Gespräche in Litauens Hauptstadt Vilnius. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit ihrem litauischen Kollegen Juozas Olekas (07.00 Uhr MESZ). Zudem informiert sich die deutsche Ministerin über die Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an der Aktion Persistent Presence, mit der die Nato-Staaten eine langfristige Präsenz am Ostrand des Bündnisses sicherstellen wollen. Angesichts der Ukraine-Krise fürchten die baltischen Staaten eine russische Aggression. Von der Leyen hatte ihnen bei ihren Gesprächen am Dienstag in Estland und Lettland die Unterstützung Deutschlands und der Nato zugesichert. Am Mittwochmittag fliegt von der Leyen zurück nach Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.