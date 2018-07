Riga (AFP) Die Ukraine-Krise hat im Baltikum Angst vor einer russischen Aggression hervorgerufen. Auf einer Reise in die Region sicherte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Estland, Lettland und Litauen daher am Dienstag die volle Unterstützung Deutschlands und der Nato zu. Die überraschende Forderung Tallinns nach einer langfristigen deutschen Militärpräsenz will die Ministerin aber nicht erfüllen.

