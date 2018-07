Berlin (AFP) Hundebesitzer müssen in Deutschland je nach Wohnort mit deutlichen Unterschieden bei der Steuer für ihre Vierbeiner rechnen. In der Regel fällt die Hundesteuer auf dem Land niedriger aus als in der Stadt, wie eine am Dienstag von der Stiftung Warentest vorab veröffentlichte Umfrage zu der Steuer in 70 Städten und Gemeinden ergab. Am meisten zahlen Hundebesitzer demnach in Großstädten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.