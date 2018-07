Berlin (AFP) Die Zahl der Ärzte in Deutschland ist erneut gestiegen: Laut einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Statistik der Bundesärztekammer (BÄK) waren hierzulande im vergangenen Jahr 365.247 Ärzte tätig. Das sind so viele wie nie zuvor. Trotz des neuerlichen Anstiegs um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr warnte Ärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery aber erneut vor einem Ärztemangel. Das leichte Plus reiche "bei Weitem nicht aus, um die Lücken in der medizinischen Versorgung zu schließen". Die gesetzlichen Kassen sehen hingegen vor allem ein Verteilungsproblem zwischen ländlichen Gebieten und Ballungsräumen.

