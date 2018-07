Augsburg (SID) - Der Kader der Augsburger Panther für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nimmt weiter Konturen an. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wechselt Verteidiger Derek Dinger (28) vom Ligakonkurrenten Schwenninger Wild Wings nach Augsburg, wo er einen Einjahresvertrag erhält. In den Wochen zuvor hatten die Panther bereits die Stürmer Thomas Holzmann, Aleksander Polaczek und Matt MacKay verpflichtet.

"Derek soll vor allem helfen, dass unsere Defensive wieder an Stabilität gewinnt", sagte Hauptgesellschafter Lothar Sigl. Augsburg hatte eine enttäuschende Saison gespielt und 185 Gegentore kassiert. Als Zwölfter der Hauptrunde verpassten die Panther die Play-offs klar.