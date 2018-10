Brüssel (AFP) Die EU will in der kommenden Woche die Gespräche mit Russland über das Freihandelsabkommen mit der Ukraine wieder aufnehmen. Dazu seien am Montag und Dienstag Treffen mit russischen und ukrainischen Vertretern in Brüssel angesetzt, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Ziel sei es, "praktische Lösungen für die Vorbehalte Russlands zu finden", sagte ein Sprecher. Er ging davon aus, dass die Gespräche "sehr bald" von der technischen auf die politische Ebene gehoben werden könnten. Die Verhandlungen waren wegen des Ukraine-Konflikts im September auf Eis gelegt worden.

