Helsinki (AFP) Der finnische Nokia-Konzern will seinen US-französischen Konkurrenten Alcatel-Lucent übernehmen. Zwischen beiden Telekommunikationskonzernen liefen bereits "fortgeschrittene Diskussionen über einen möglichen Zusammenschluss in Form eines Übernahmeangebots ", teilte Nokia am Dienstag mit. Es herrsche aber noch keine Gewissheit, "dass diese Diskussionen in irgendeine Übereinkunft oder Transaktion münden". Weitere Einzelheiten, etwa über einen Kaufpreis oder die Hintergründe der Pläne, wurden nicht bekannt gegeben.

