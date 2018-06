London (AFP) Nach der Sichtung von zwei russischen Militärflugzeugen nahe dem britischen Luftraum hat die britische Luftwaffe am Dienstag Kampfjets aufsteigen lassen. Die Maschinen vom Typ "Typhoon" seien auf dem Stützpunkt Lossiemouth in Nordschottland gestartet, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Kurz zuvor hatte die Marine drei russische Kriegsschiffe bei ihrer Durchfahrt durch den Ärmelkanal beobachtet, darunter ein Zerstörer.

