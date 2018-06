London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron verspricht im Kampf um den Sieg bei der Parlamentswahl in Großbritannien am 7. Mai die Wohnungspolitik seiner Vorgängerin Margaret Thatcher aus den 80er Jahren fortzusetzen. Bei der für Dienstag vorgesehenen Vorstellung des Wahlmanifests seiner Konservativen Partei in Wiltshire in Südwestengland wollte sich Cameron laut vorab verbreitetem Redetext dafür aussprechen, das unter Thatcher eingeführte "Right to Buy" (Recht auf Kauf) auszubauen, das Mietern Anreize gibt, ihre Wohnungen zu kaufen.

