Bagdad (AFP) Bei zwei Autobombenanschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad und ihrer Umgebung sind am Dienstag mindestens acht Menschen getötet worden. Ein Sprengsatz sei auf einem Parkplatz vor einem Krankenhaus im Westen der Stadt explodiert, wodurch vier Menschen getötet und zehn verletzt worden seien, teilten Sicherheitsbeamte und Rettungskräfte mit. Die zweite Explosion ereignete sich demnach in einer Wohngegend in Mahmudijah südlich von Bagdad. Mindestens vier Menschen seien getötet und mindestens 13 weitere verletzt worden.

