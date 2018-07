Teheran (AFP) Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollen nach Angaben von Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am kommenden Dienstag fortgesetzt werden. Seine Mitarbeiter sowie die Vertreter der 5+1-Gruppe und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini würden sich am 21. April treffen, um mit der Ausarbeitung eines endgültigen Abkommens zu beginnen, sagte Sarif laut einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Isna am Dienstag bei einem Besuch in Madrid. Den Ort der Gespräche nannte Sarif demnach nicht.

