Seoul (AFP) Nordkoreas First Lady Ri Sol Ju ist erstmals in diesem Jahr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Ri war neben ihrem Mann, dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, bei Feierlichkeiten zum 103. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung zu sehen, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag meldete. Gemeinsam mit ranghohen Parteifunktionären besuchten die beiden am Montag ein Fußballspiel - Teil der mehrtägigen Veranstaltungen zu Kim Il Sungs Geburtstag.

