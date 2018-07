Frankfurt/Main (dpa) - Ein Mann ist mit einem Auto in Frankfurt im Main versunken und gestorben. Ob er allein in dem Wagen saß, ist noch nicht klar, genauso die Unfallursache. Das Auto fuhr am Morgen über einen Grünstreifen in den Fluss, wurde leicht abgetrieben und versank. Polizisten, die zufällig in der Nähe waren, sprangen sofort in den Main, konnten den Mann aber nicht befreien. Dies gelang kurz darauf einem Rettungstaucher der Feuerwehr. Der Fahrer wurde wiederbelebt, verstarb aber später im Krankenhaus. Das Auto wurde etwa drei Stunden später mit einem Kran aus dem Fluss geborgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.