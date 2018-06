Wien (AFP) Vor einem Gericht in Wien hat am Dienstag ein wegen seiner politischen Implikationen mit Spannung erwarteter Prozess gegen zwei Kasachen wegen zweier Morde in ihrer Heimat begonnen. Angeklagt sind der frühere kasachische Geheimdienstchef Alnur Mussajew und der ehemalige Leibwächter Wadim Koschljak, die zwei im Jahr 2011 tot aufgefundene Bankmanager ermordet haben sollen. Der hauptverdächtige frühere kasachische Botschafter in Österreich, Rachat Alijew, war im Februar tot in seiner Zelle in Wien aufgefunden worden.

