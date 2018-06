Stockholm (AFP) Bei einem im vergangenen Oktober in der Ostsee vor Stockholm fotografierten Objekt handelte es sich nach Militärangaben nicht um ein fremdes U-Boot, sondern um ein ziviles Boot. Auf dem Foto "ist kein U-Boot zu sehen", sagte der schwedische Militärsprecher Jesper Tengroth am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach handelte es sich um ein weißes 10,5 Meter langes Glasfaserboot. Im Oktober hatte es Spekulationen gegeben, ein russisches U-Boot sei in Schwedens Hoheitsgewässer eingedrungen. Es folgte eine intensive Jagd nach dem vermeintlichen Eindringling durch das Militär.

