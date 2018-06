Mogadischu (AFP) Bewaffnete Kämpfer der radikalislamischen Shebab-Miliz haben am Dienstag einen Angriff auf das Ministerium für Hochschulbildung in der somalischen Hauptstadt Mogadischu gestartet. Nach Polizeiangaben detonierte zunächst eine Autobombe, woraufhin die Angreifer das Gebäude stürmten. Mindestens sechs Menschen wurden demnach getötet. Auch ein Augenzeuge berichtete von mehreren Toten und Verletzten. Die Kämpfe zwischen Angreifern und Sicherheitskräften dauerten zunächst an.

