Hamburg (SID) - Hannelore Sauer, zwischen 1975 und 1986 als Auswahltrainerin der DDR-Turnerinnen am Gewinn von 43 internationalen Medaillen beteiligt, ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am 7. April in Berlin nach längerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben. Nach der deutschen Wiedervereingung war Sauer von 1992 bis 1995 Bundestrainerin der deutschen Nationalriege.