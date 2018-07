Tiflis (SID) - Der armenische Gewichtheber Tigran Martirosjan ist zum zweiten Mal Europameister in der Klasse bis 77 Kilogramm. Der 26-Jährige siegte am Dienstag bei der EM im georgischen Tiflis mit 351 kg (Reißen: 160/Stoßen: 191) und setzte sich dabei hauchdünn vor dem leistungsgleichen Russen Wiktor Getts (160/191) durch, der aufgrund des höheren Körpergewichts nur Rang zwei belegte.

Dritter wurde Martirosjans Landsmann Andranik Karapetjan mit 350 kg (164/186). Deutsche Teilnehmer waren nicht am Start. Martirosjan hatte sich 2010 bereits Europas Krone in der Klasse bis 77 kg aufgesetzt, 2008 hatte er den Titel in der Konkurrenz bis 69 kg geholt.