Genf (AFP) Der UN-Beauftragte für Syrien will die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien in dem seit vier Jahren anhaltenden Bürgerkrieg neu beleben. Im Mai werde Staffan de Mistura "eingehende separate Gespräche" mit den syrischen Beteiligten sowie mit anderen regionalen und internationalen Akteuren führen, sagte ein UN-Sprecher am Dienstag.

